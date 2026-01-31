Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Beklediğiniz fırsat geldi: LEGO Dodge Challenger Hellcat şimdi indirimde
Beklediğiniz fırsat geldi: LEGO Dodge Challenger Hellcat şimdi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Bazen insan kendi kendine küçük bir güzellik yapmak istiyor ya, işte bu LEGO tam da o anlar için. Bu set öyle çocuklar için falan deyip geçilecek bir model de değil; bittiğinde karşısına geçip "Vay be, ne güzel oldu" dedirten türden bir parça. Eğer sizin de kafa dağıtacak bir aktiviteye ihtiyacınız varsa ya da şöyle masanın üstüne havalı bir şey koymak istiyorum diyorsanız şu an LEGO Dodge Challenger Hellcat seti fiyatı piyasanın çok altında satışta, indirim bitmeden acele edin!

Günün yorgunluğunu atmak için bazen telefona bakmak yerine elini oyalayacak, bittiğinde de gerçekten tatmin edecek bir uğraş arıyor insan. LEGO'nun bu Dodge Hellcat seti de hem bir şeyler inşa etmenin o sakinleştirici yanını sevenler hem de çalışma masasında herkesin dikkatini çekecek bir detay olsun isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor, stoklar bitmeden göz atın!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

LEGO indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

LEGO Speed Champions Dodge Challenger SRT Hellcat 77237 Koleksiyonluk Spor Araba Modeli (390 Parça)

Beklediğiniz fırsat geldi: LEGO Dodge Challenger Hellcat şimdi indirimde 1

İkonik Amerikan "muscle car" kültürünü evinize taşıyan bu LEGO set, sadece bir oyuncak değil; karakteristik ön ızgarasından aerodinamik arka spoylerine kadar her ayrıntısıyla gerçek araca sadık kalınarak tasarlandı. Yanında gelen yarış pilotu minifigürü ve çıkarılabilir ön cam detayıyla oyun deneyimini zenginleştirirken, sergileme amaçlı kullananlar için de muazzam bir görsel estetik sunuyor. Hem LEGO tutkunları hem de otomobil meraklıları için tasarlanan bu model, dayanıklı yapısı ve parçaların kusursuz uyumuyla size saatlerce sürecek keyifli bir inşa süreci vadediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu set, otomobil tutkunları ve LEGO hayranları için kesinlikle olmazsa olmaz bir set. Yapım süreci son derece tatmin edici; gerçekçi hissettirecek kadar detaylı ve baştan sona akıcı ve keyifli. LEGO, geniş duruşundan ön ızgarasına ve kaput detaylarına kadar gerçek Hellcat'in agresif, kaslı görünümünü yakalamada inanılmaz bir iş çıkarmış."
  • "Muhteşem bir set! Bu LEGO harika bir tasarıma sahip ve yapımı çok eğlenceli. Özellikle olumlu bir özellik: çıkartma yok; tüm detaylar baskılı – bu da seti önemli ölçüde geliştiriyor. Bu kadar çok F1 arabasından sonra bu model nihayet seriye biraz çeşitlilik getiriyor ve her koleksiyon için olmazsa olmaz bir parça."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

