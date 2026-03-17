Yapay zeka ve 4K kalitesi bir arada: Samsung akıllı televizyonda kaçırılmayacak fiyat!

Görüntü teknolojilerinde devrim yaratan Neo QLED serisinin en güçlü üyelerinden biri olan 65 inç QN85F, kristal netliğinde bir izleme deneyimi vadediyor. Yapay zeka destekli işlemcisiyle her sahneyi optimize eden Samsung televizyon indirimde, fırsatın tüm ayrıntılarını öğrenmek için detaylar için hadi içeriğe.

Samsung 65 inç Neo QLED QN85F 4K Vision AI Smart TV (2025) [Enerji Sınıfı F]

Samsung Smart TV, Quantum Mini LED teknolojisi sayesinde ışığı en hassas şekilde kontrol ederek en karanlık sahnelerde bile muazzam bir detay sunar. Gücünü 4K AI Upscaling özellikli işlemcisinden alarak izlediğiniz tüm içerikleri yapay zeka yardımıyla ultra yüksek çözünürlüğe dönüştüren televizyon, hareketli sahnelerde pürüzsüz geçişler sağlayan yüksek yenileme hızıyla hem aksiyon filmlerinde hem de rekabetçi oyunlarda kullanıcıya büyük bir avantaj sağlar. Şık ve ince tasarımıyla her türlü dekorasyona uyum sağlayan cihaz, Dolby Atmos destekli ses sistemiyle size her sahneyi doyasıya yaşatır. Ayrıca, Smart Hub arayüzü sayesinde tüm favori uygulamalarınıza saniyeler içinde ulaşabilir, akıllı ev ekosisteminizi doğrudan televizyonunuz üzerinden yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sorunsuz geldi, bir günde kurulumu yapıldı. Ürün gayet sinema kalitesinde, muhteşem görüntüleri. Upscaling çok çok iyi, HD ready kablolu yayını bile 65"te kesinlikle dağılmadan çok net veriyor. Ancak yorumlar, incelemeler vs. sürekli insanı üst modellere yöneltiyor. Bu kadar parlaklığa, bu kadar üst seviye bir TV'ye ihtiyaç var mı emin değilim. Gündüz 10/50 aydınlıkta izliyoruz, o bile gayet canlı ve parlak oluyor."

"Başarılı ürün. Hızlı teslimat, uygun fiyat."

Bu içerik 17 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz.