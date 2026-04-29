Bilim Merkezi'nde ‘robotik kodlama’ atölyesi açılıyor

Türkiye’nin 12’nci bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, çocukları atölye eğitimleri ile buluşturmayı sürdürüyor. Merkezde, 6 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arasında ‘Blok Tabanlı Kodlama’ başlığı altında Robotik Kodlama Atölyesinde 10 yaş ve üzeri çocuklar eğitim alacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük önem atfettiği ve Batı Karadeniz Bölgesinin tek bilim merkezi olan Düzce Bilim Merkezi, düzenlediği aylık atölyelerin yanı sıra özel eğitimlerle de gençlere bilimi sevdiriyor.

‘ROBOTİK KODLAMA’ ATÖLYESİ AÇILIYOR

Farklı yaş gruplarına yönelik, günün belli saatlerinde kontenjanla sınırlı birçok uygulama atölyesini hayata geçiren, il geneli başta olmak üzere bölgeye hitap edecek şekilde donanımı, sergi alanları ve teknolojik yenilikleri söyleşilerle buluşturan merkez, 45 günlük bir eğitim programı ile bilim meraklılarını buluşturacak.

45 GÜNLÜK BİR EĞİTİM PROGRAMI

6 Mayıs-24 Haziran 2026 tarihleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi 1933. Sokak No: 1 adresinde faaliyet gösteren merkezde açılacak Robotik Kodlama Atölyesi 10 yaş ve üzeri tün çocukların ücretsiz faydalanabileceği bir etkinliğe imza atacak.

29 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulunduErdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacakMarmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

