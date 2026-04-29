Trump duyurdu: UFO dosyaları yayınlanacak: "Çok ilginç olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'a dönüş programı çerçevesinde Ay çevresinde tarihi bir yolculuk yapan Artemis II görevi astronotları ile bir araya geldi.

"2028'DE AY YÜZEYİNE İNECEKLER"

Astronotları başarılı misyon nedeniyle tebrik ettiği programda Trump, 2028'de astronotların Ay yüzeyine indirileceğini söyledi.

Trump, "NASA'yı yeniden canlandırmak için işe koyulduk. İlk kez bazı tesislerimize baktığımda, pistlerde asfalt çatlaklarının arasında yabani otlar büyüyordu. Artık öyle değil. Gerçekten çok güçlü" dedi.

UFO DOSYALARI YAYINLANACAK

Burada yönetiminin UFO dosyalarını yayınlaması konusunda bir soru alan Trump, "Sanırım yakın gelecekte elimizden geldiği kadarını yayınlayacağız. Nedense bu konu uzun süredir insanların aklında. UFO'lar ve bu konuda her şey hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Elimizde olan birçok şeyi yayınlayacağız. Bence bazıları, insanlar için çok ilginç olacak" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır