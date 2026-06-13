Bakan Gürlek'ten AP'nin 'yaptırım' iddiasına çok sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sertAdalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak rapor taslak metniyle ilgili iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına yanıt veren Bakan Gürlek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.

Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

"BİZİM İÇİN ASIL OLAN BAĞIMSIZ TÜRK MAHKEMELERİNİN KARARLARIDIR"

Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.

"AP'NİN RAPORLARI TAVSİYE NİTELİĞİNDE SİYASİ METİNLERDİR"

Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.

Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISI BASKI VEYA VESAYET ALTINA ALINAMAZ"

Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 17 Haziran’da Türkiye raporu oylanacak. Raporun taslak metninde ise Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “yaptırım listesi”ne konulması önerisi var. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’ndan Vladimir Prebilic, bu konuda bilgilendirilen Ankara’nın “Bu ismi çıkartmanız için yapabileceğimiz bir şey var mı” diye sorulduğunu aktardı.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Vladimir Prebilic, insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililerin AB'deki varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere yaptırım uygulanması çağrısı yaptıklarını belirtti.

Prebilic, “Burada Adalet Bakanı Akın Gürlek’in ismi bizzat metne girdi. Çünkü kendisini bu siyasi motivasyonla yürütülen yargılamaların baş aktörü olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.