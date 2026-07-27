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264 eski CHP milletvekilinden Yeni Parti hamlesi! Ortak açıklama yaparak duyurdular

264 eski CHP milletvekili CHP'den istifa ederek Özgür Özel başkanlığında kurulan Yeni Parti'ye destek olacağını açıkladı. 264 eski vekil ayrıca ortak açıklama yaparak kararın detaylarını ve amacını da ifade etti.

264 eski CHP milletvekilinden Yeni Parti hamlesi! Ortak açıklama yaparak duyurdular
Doğukan Akbayır

Siyasetin gündemi Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti'yi konuşurken CHP'li eski vekillerden dikkat çeken bir hamle geldi.

264 eski CHP milletvekilinden Yeni Parti hamlesi! Ortak açıklama yaparak duyurdular 1

YENİ PARTİ'YE DESTEK

264 eski CHP milletvekilinin CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye destek olacağı öğrenildi.

264 eski vekilin bulunduğu liste şu şekilde:

264 eski CHP milletvekilinden Yeni Parti hamlesi! Ortak açıklama yaparak duyurdular 2

Eski milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Kamuoyuna,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini birgün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.

"MEŞRUİYET KRİZİNİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ"

Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.

"YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ"

Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

"GÖNÜLDEN İNANIYORUZ"

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk’ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti’ye destek olacağımızı, Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Önceki dönemler CHP milletvekilleri"

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Anahtar Kelimeler:
CHP Yeni Parti
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