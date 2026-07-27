Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde bir sitenin 12’nci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır