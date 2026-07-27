DEM Parti'den 'çerçeve yasa' çıkışı: "Teyit edebilirim"

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında süren yasal hazırlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "TBMM'ye gelmesi beklenen çerçeve yasayı bir sonuç olarak nitelendiren yaklaşımlar var, oysa çerçeve yasa bir sonuç değil, aksine yeni bir başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. 100 yıllık Kürt meselesi elbette tek yasa ile çözülmeyecek; ama doğru iradeyi yansıtan ilk doğru adım; sorunun çözülmesine ve gerçek anlamda kalıcı barışın tesis edilmesine çok büyük bir katkı sunacaktır. O anlamıyla yasanın kategorik ayrımlar içermemesi ve barış sürecine katılmak isteyenler için kapsayıcı olması gerekmektedir. Bu yasa demokratik siyasete katılımı, dönüşleri ve silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi barış ve süreç, hukukunu arıyor. 27 Şubat'ta rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in de söylediği gibi; 27 Şubat çağrısının pratikleşmesinin koşulu olan hukuki ve siyasi zemin tartışmasında artık yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşikteyiz. Tabii ki yasa kadar yasanın hazırlanma sürecinin de önemli olduğunu ifade edelim. O anlamıyla olabildiğince geniş bir istişare zemini, uzlaşı arayışının mutlaka yapılması ve ortak akılla şekillenen bir yasanın Genel Kurul'a gelmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ İZLEME VE TAKİP KURULU OLUŞTURULMALIDIR"

Koçyiğit, "40 yılı çatışmalı 100 yıllık bir sorunu geride bırakmayı, Türkiye'nin en önemli sorununu demokratik ve barışçıl bir şekilde çözmeyi konuşuyoruz. Dar, güncel tartışmalara, parti çıkarlarına hapsedilmeden sorunu ele almak ve bu çerçeveden yaklaşmak önemlidir. Elbette herkesin bizim gibi düşünmesini, süreci bizim gibi ele almasını beklemiyoruz; farklı görüşler, düşünceler, eleştiriler, itirazlar olacaktır ve olmalıdır. Bunların her birinin TBMM zemininde ifade edilmesi ve bu anlamıyla yapıcı bir katkı olarak sürece katkı sunması beklentimiz var. Ancak bu tarihi fırsatı herkesin iyi değerlendirmesi ve ıskalamamak için herkesin sorumluluk alıp elini taşın altına koyması gerekiyor. Çerçeve yasa ile her şey bitmeyecek. Yasa önemli bir başlangıç olacak, kapı aralayacak ve hep beraber bu kapının tamamen açılması için daha fazla çalışmamız ve bir dizi yasayı da birlikte konuşmamız gerekiyor. Yasanın uygulanma sürecinde Meclis'in sorumluluk alması gerekiyor; Meclis çatısı altında tüm siyasi partilerin temsil edildiği Barış İzleme ve Takip Kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul sürecin takibini yapan, sorunları erken tespit eden ve diyaloğu kolaylaştıran çoğulcu bir yapıda olmalıdır. Özellikle komisyon aşamasındaki gibi bir yaklaşımın benimsenmesi bizim açımızdan kıymetlidir. Çerçeve yasanın ardından 'İnfaz Kanunu' ve 'Terörle Mücadele Kanunu' başta olmak üzere demokratikleşmeyi engelleyen mevzuatta da köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Bu yüzden çerçeve yasanın bir referans yasa, kök kanun ve yapılacak tüm değişikliklerin oraya referansla yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"BU HAFTA İÇERİSİNDE YOĞUN TRAFİK OLACAK"

Koçyiğit, süreç kapsamındaki siyasi temaslara ve takvime ilişkin soru üzerine "Heyetimiz hem iktidar partisi ile hem de diğer partilerle çeşitli görüşmeler yapmayı sürdürüyor. Yasayı şekillendirmek konusunda görüş ve düşünce alışverişi sürüyor. Bu hafta içerisinde de yoğun bir trafik olacak. Halihazırda takvim netleşmiş değil. Biz bunu çokça söyledik; en kısa sürede çıkmalı. Şu anda önümüzde duran kritik eşik; TBMM kapanmadan yasanın önce Adalet Komisyonu'na ve sonra Genel Kurula gelip yasalaşması beklentimiz var. Eğer tartışmalar olgunlaşırsa, süreç bir olgunluğa erişirse o aşamadan sonra Meclis'e sunulacaktır. Ancak halihazırda bu hafta itibarıyla görüşmeler, tartışmalar, karşılıklı görüş alışverişi devam ediyor. Çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkacağına dair bilgiyi teyit edebilirim; ama en kısa süre içerisinde hem Adalet Komisyonu hem de Genel Kurula sunulmasını bekliyoruz. Bu konuda biz de çalışma yapıyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor. Grup koordinatörlerini çağıracak olan kişi Meclis Başkanıydı. Siyasi parti turunun ardından sonra basına demeç vermişti. Ancak halihazırda bize böyle bir çağrı gelmedi, gelirse partimiz adına gider katılır" değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın ele alınışı ile ilgili partiler arasında farklılıklar olduğunu ve görüşlerin yakınlaşması için toplantıların sürdüğünü söyleyen Koçyiğit, yasanın tüm siyasi partilerin ortak imzası ile sunulmasının gündeme gelmediğini ekledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır