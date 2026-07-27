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Blok3'e suikast planı! 'Tatil yapıyorduk' dediler, mesajlaşmaları ele verdi

Blok3 sahne adını kullanan rapçi Hakan Aydın'a suikast hazırlığında olan 7 kişi Bodrum'da yakalandı. Tatil yaptıklarını iddia eden şüphelilerin cep telefonlarından çıkanlar ise asıl amacın tatil olmadığını ortaya çıkardı.

Blok3'e suikast planı! 'Tatil yapıyorduk' dediler, mesajlaşmaları ele verdi

İstanbul’da kundaklama ve kurşunlama olayını gerçekleştiren kişileri takip eden polis, ikisi kadın 7 şüpheliyi Bodrum’da gözaltına aldı. Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede 'Blok3' sahne adını kullanan Hakan Aydın’a saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

Blok3 e suikast planı! Tatil yapıyorduk dediler, mesajlaşmaları ele verdi 1

WHATSAPP GRUBUNUN ADI 'BLOK'

4 Tabanca 86 mermi ile birlikte yakalanan şüphelilerin telefonlarında 'Blok' adlı bir grup kurdukları ve Hakan Aydın’ın kaldığı otel, kullandığı otomobilleri ve konumlarını birbirlerine attıkları tespit edildi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve "Biz tatil yapıyorduk" diyen şüpheliler çıkarıldıkları adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Blok3 e suikast planı! Tatil yapıyorduk dediler, mesajlaşmaları ele verdi 2

SALDIRI YAPIP BODRUM'A GİTMİŞLER

İstanbul Beşiktaş'ta bir ay önce gerçekleşen kundaklama olayı ile Beylikdüzü’nde meydana gelen kurşunlama olayıyla ilgili Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada iki olayı da aynı kişilerin yaptığı ve şüphelilerin Bodrum’a gittikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Bodrum’da kaldıkları adres belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı yerde ve üzerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 88 mermi ele geçirildi.

Blok3 e suikast planı! Tatil yapıyorduk dediler, mesajlaşmaları ele verdi 3

SUİKAST PLANI

Polisin şüphelilerin cep telefonunda yaptığı incelemede ise bir suikast hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinde 'Blok' adlı bir grup kurdukları burada suikast planı hazırlığında oldukları Blok 3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’la ilgili görseller ve yazışmalar paylaştıkları öğrenildi. Şüphelilerin Hakan Aydın’ın kaldığı otel ve kullandığı otomobiller gibi bilgileri bu grup içinde paylaştıkları öğrenildi. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, "Biz kimseye suikast yapmayacaktık. Tatil için Bodrum’a geldik" dedikleri öğrenildi. 7 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Blok3 e suikast planı! Tatil yapıyorduk dediler, mesajlaşmaları ele verdi 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum suikast Blok3
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