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Apple Watch’a büyük tasarım değişikliği geliyor ancak hemen değil!

Apple’ın Eylül 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modellerini test ettiği iddia edildi. Yeni modellerde görünür bir tasarım değişikliği beklenmezken standart Apple Watch için daha kapsamlı bir yenilemenin en az birkaç yıl uzakta olduğu öne sürüldü.

Apple Watch’a büyük tasarım değişikliği geliyor ancak hemen değil!
Enes Çırtlık

Apple’ın Eylül 2026 dönemine yönelik Apple Watch modellerini test ettiği iddia edildi. Ancak yeni saatlerin küçük çaplı güncellemelerle gelmesi, daha kapsamlı değişikliklerin ise çok daha ileride sunulması bekleniyor.

Son dönemdeki söylentilerin çoğu, Apple Watch Series 12’nin selefine kıyasla herhangi bir donanım iyileştirmesi sunmayacağını öne sürüyordu. Bloomberg de hem Apple Watch Series 12’nin hem de beklenen Apple Watch Ultra 4’ün tasarımında görünür bir yenilik olmayacağını bildirdi.

YENİ İŞLEMCİYLE PERFORMANS ARTIŞI BEKLENİYOR

AppleInsider'da yer alan habere göre, yeni Apple Watch modellerindeki güncellemeler, yeni bir işlemci aracılığıyla önemli bir performans artışı sağlamaya odaklanacak.

Haberde, sağlık ve fitness takibi özelliklerinde de iyileştirmeler yapılabileceği aktarıldı. Ancak önceki haberlerde yeni sensörlerin bulunmayacağı öne sürüldüğü için bu değişikliklerin yazılım güncellemesiyle sunulabileceği ifade edildi.

ÜÇ MODEL SON AŞAMA TESTLERİNDE

Söz konusu haberde, Apple Watch Series 12’nin Wi-Fi ve hücresel bağlantılı sürümlerinin sırasıyla N237 ve N238 kod adlarını taşıdığı bildirildi.

Apple Watch Ultra 4’ün kod adının ise N240 olduğu belirtildi. Üç modelin de son aşama testlerine geçtiği öne sürüldü.

Apple Watch’a büyük tasarım değişikliği geliyor ancak hemen değil! 1

EYLÜL 2026’DA YENİ APPLE WATCH SE BEKLENMİYOR

Haberde, Eylül 2026’da yalnızca bu üç modelin piyasaya sürüleceği iddia edildi.

Bu dönemde yeni bir Apple Watch SE modelinin tanıtılmayacağı özellikle belirtildi. Güncellenmiş bir Apple Watch SE’nin ne zaman gelebileceğine ilişkin ise herhangi bir işaret bulunmuyor.

STANDART APPLE WATCH İÇİN YENİ TASARIM HAZIRLANIYOR

Habere göre Apple, standart Apple Watch için önemli bir tasarım değişikliği üzerinde çalışıyor.

Ancak bu çalışmaların en az birkaç yıl boyunca yeni bir ürüne dönüşmesi beklenmiyor.

KAYIŞ BAĞLANTI SİSTEMİ İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Daha önce de birçok kez gündeme gelen bir söylenti, 2026 Apple Watch modellerinin kayışların bağlanması için yeni bir sisteme sahip olacağını yeniden öne sürdü.

Ancak haberde son birkaç yıldır tekrarlanan bu iddianın gerçekleşmesi mümkün olsa da düşük ihtimalli olduğu belirtildi.

Apple Watch’a büyük tasarım değişikliği geliyor ancak hemen değil! 2

APPLE WATCH ULTRA 4 İÇİN FARKLI BİR SENSÖR İDDİASI DA VAR

Yeni rapor, Apple Watch Ultra’da fark edilebilir bir değişiklik beklenmediğini bildiriyor.

Buna karşılık Mayıs 2026’da yayımlanan başka bir söylentide önemli bir güncelleme yapılabileceği ileri sürülmüştü. Tedarik zinciri kaynakları, Apple Watch Ultra 4’teki sensör sayısının önceki modellerin iki katına çıkabileceğini iddia etmişti.

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