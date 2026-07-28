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Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Gaziantep’te bir araçla çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki inşaat çukuruna düştü. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı 1

GAZİANTEP'TE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı.

Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı 2

KAZA SONRASI SAVRULAN ARAÇ İNŞAAT ÇUKURUNA UÇTU

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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