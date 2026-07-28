Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı.
Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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