Gaziantep’te kaza sonrası savrulan araç inşaat çukuruna uçtu: 2’si ağır 3 yaralı

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

GAZİANTEP'TE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı.

KAZA SONRASI SAVRULAN ARAÇ İNŞAAT ÇUKURUNA UÇTU

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır