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Ankara'da hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı: 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonu, tıra yandan çarptı. Kazada haffiyat kamyonunun şoförü hafif yaralandı. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü R.Ç. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nden bağlantı yolu üzerinde ilerleyen 06 DC 6577 plakalı hafriyat kamyonu, Başkent OSB yolunda seyreden 06 EBG 560 plakalı tıra yandan çarptı.

Ankara da hafriyat kamyonu tıra yandan çarptı: 1 yaralı 1

HAFRİYAT KAMYONU TIRA ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafriyat kamyonunun şoförü R.Ç. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tır kamyon kaza
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