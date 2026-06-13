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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın kıyı ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Olay, olumsuz hava koşulları yüzünden gelişti.

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya’nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın kıyı ilçeleri Karasu, Kaynarca ve Kocaali’de öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Sakarya da denize girmek yasaklandı 1

Denizde dalgalar oluşurken, ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarla, vatandaşların can güvenliği için denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Plajlarda görevli cankurtaranlar kararın ardından vatandaşları denizden çıkardı. Plajlarda denize girişlere izin verilmiyor.

Sakarya da denize girmek yasaklandı 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu Kaynarca Kocaali deniz
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