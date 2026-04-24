Sağlıkta yeni dönem! Doktorlara özel ChatGPT duyuruldu: Yüzde 99.6 doğruluk iddiası

Yapay zeka teknolojileri sağlık alanında hızla yaygınlaşırken, OpenAI dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Şirket, doktorlar ve sağlık profesyonelleri için özel olarak geliştirilen “ChatGPT for Clinicians” sistemini tanıttı. Yeni araç; tıbbi araştırma, hasta notları ve klinik değerlendirmeler gibi birçok alanda destek sunmayı hedefliyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT for Clinicians, sağlık profesyonellerinin günlük iş yükünü hafifletmek amacıyla klinik dokümantasyon, tıbbi literatür tarama, kanıta dayalı değerlendirme ve hasta danışmanlığı gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Şirket, sistemin ABD’de doğrulanmış doktorlar, hemşireler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanlarına ücretsiz sunulduğunu açıkladı.

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise güvenilir ve kaynaklı yanıtlar sunabilmesi. ChatGPT for Clinicians, verdiği bilgileri referanslarla destekleyerek kullanıcıların daha doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, tıbbi araştırmalarda derinlemesine tarama yapabilme, tekrar eden görevler için iş akışları oluşturabilme ve HIPAA uyumlu veri koruma seçenekleri gibi özellikler de platformun öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.

OpenAI’nin paylaştığı verilere göre sistem, kapsamlı bir test sürecinden geçirildi. 700 binden fazla sağlık senaryosunun incelendiği ve 6 bin 924 klinik konuşmanın değerlendirildiği süreçte, doktorlar tarafından yapılan değerlendirmelerde yanıtların yüzde 99,6’sının güvenli ve doğru olduğu belirtildi.

Şirket, bu lansmanla birlikte “HealthBench Professional” adını verdiği yeni bir değerlendirme sistemini de duyurdu. Gerçek doktor senaryolarına dayanan bu sistem, klinik yazım, hasta danışmanlığı ve tıbbi araştırma süreçlerinde yapay zekânın performansını ölçmeyi amaçlıyor.

OpenAI, geliştirilen bu teknolojinin doktorların yerini almak için değil, onların karar süreçlerine destek olmak amacıyla tasarlandığını özellikle vurguluyor. Şu an için yalnızca ABD’deki doğrulanmış sağlık çalışanlarına sunulan sistemin, ilerleyen dönemde farklı ülke ve kullanıcı gruplarına da açılması planlanıyor.

Sonuç olarak ChatGPT for Clinicians, yapay zekânın sağlık sektöründeki kullanımını daha ileri bir noktaya taşırken, genel amaçlı çözümlerden meslek odaklı uygulamalara geçişin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.