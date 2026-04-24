HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sağlıkta yeni dönem! Doktorlara özel ChatGPT duyuruldu: Yüzde 99.6 doğruluk iddiası

OpenAI, sağlık sektörüne yönelik yeni adımını attı. “ChatGPT for Clinicians” adlı yeni sistem, doktorlara ücretsiz sunulurken, klinik süreçlerde yapay zekâ desteğini bir üst seviyeye taşıyor.

Gökçen Kökden

Yapay zeka teknolojileri sağlık alanında hızla yaygınlaşırken, OpenAI dikkat çeken bir yeniliğe imza attı. Şirket, doktorlar ve sağlık profesyonelleri için özel olarak geliştirilen “ChatGPT for Clinicians” sistemini tanıttı. Yeni araç; tıbbi araştırma, hasta notları ve klinik değerlendirmeler gibi birçok alanda destek sunmayı hedefliyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT for Clinicians, sağlık profesyonellerinin günlük iş yükünü hafifletmek amacıyla klinik dokümantasyon, tıbbi literatür tarama, kanıta dayalı değerlendirme ve hasta danışmanlığı gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Şirket, sistemin ABD’de doğrulanmış doktorlar, hemşireler, eczacılar ve diğer sağlık çalışanlarına ücretsiz sunulduğunu açıkladı.

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise güvenilir ve kaynaklı yanıtlar sunabilmesi. ChatGPT for Clinicians, verdiği bilgileri referanslarla destekleyerek kullanıcıların daha doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, tıbbi araştırmalarda derinlemesine tarama yapabilme, tekrar eden görevler için iş akışları oluşturabilme ve HIPAA uyumlu veri koruma seçenekleri gibi özellikler de platformun öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.

OpenAI’nin paylaştığı verilere göre sistem, kapsamlı bir test sürecinden geçirildi. 700 binden fazla sağlık senaryosunun incelendiği ve 6 bin 924 klinik konuşmanın değerlendirildiği süreçte, doktorlar tarafından yapılan değerlendirmelerde yanıtların yüzde 99,6’sının güvenli ve doğru olduğu belirtildi.

Şirket, bu lansmanla birlikte “HealthBench Professional” adını verdiği yeni bir değerlendirme sistemini de duyurdu. Gerçek doktor senaryolarına dayanan bu sistem, klinik yazım, hasta danışmanlığı ve tıbbi araştırma süreçlerinde yapay zekânın performansını ölçmeyi amaçlıyor.

OpenAI, geliştirilen bu teknolojinin doktorların yerini almak için değil, onların karar süreçlerine destek olmak amacıyla tasarlandığını özellikle vurguluyor. Şu an için yalnızca ABD’deki doğrulanmış sağlık çalışanlarına sunulan sistemin, ilerleyen dönemde farklı ülke ve kullanıcı gruplarına da açılması planlanıyor.

Sonuç olarak ChatGPT for Clinicians, yapay zekânın sağlık sektöründeki kullanımını daha ileri bir noktaya taşırken, genel amaçlı çözümlerden meslek odaklı uygulamalara geçişin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 yıl 17 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı5 yıl 17 ay 23 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik’te devrilen tır trafiği olumsuz etkilediBilecik’te devrilen tır trafiği olumsuz etkiledi

Anahtar Kelimeler:
sağlık ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Devlet Bahçeli'den 'Demirtaş' açıklaması: "Sözümüz sözdür"

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri karşılık veriyor

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Cenaze töreninde ortalık karıştı! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.