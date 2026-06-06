Kastamonu'da ilginç olay: Deniz 10 dakika boyunca kabarınca vatandaşlar panik yaşadı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde balık tutan vatandaşlar, karadan yaklaşık 15 metre açıkta denizin bir anda yukarı doğru kabardığı ve anından ufak bir girdap oluştuğunu fark etti.

KASTAMONU'DA İLGİNÇ OLAY

Daha sonra patlama şeklinde kabaran denizden kötü koku yayılmaya başladı. Olay sırasında bölgede balık tutan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İncelemelerde bulunan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

DENİZ 10 DAKİKA BOYUNCA KABARDI

Olay sırasında balık tuttuğunu dile getiren Fikret Gül ise, "Denizin üzeri bir anda kabardı, ardından kabarıklığı aşağıya doğru çekti. Ardından bir kez daha yukarıya doğru üfledi. Sonra bomba patlar gibi patladı. Saat 16.00 sıralarında bu olay oldu. Yaklaşık 10 dakika sürdü" dedi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Ahmet Yıldız ise, "Denizin üzeri önce kabardı. Ondan sonra kabarıklığı içine çekti, tekrar yukarıya doğru verdi. Pislik gibiydi, kötü kokuyordu. Ben kaç yıldır gelirim ama böyle bir durum ile hiç karşılaşmamıştım, ilk defa görüyorum" diye konuştu.

Denizde yaşanan kabarmayı cep telefonuyla görüntüleyen Erdi Gökağaç da, "Saat 16.00 sıralarında sanki bir anda denizin dibinden yukarıya doğru simsiyah bir kabarıklık sıçradı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonra sahile doğru, kabarıklık kayboldu" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI: "BOMBA GİBİ PATLADI"

İbrahim Yiğit isimli vatandaş ise, "Saat 19.00 sıralarında limanın yaklaşık 25 metre ilerisinde denizin altında bizim tahminimiz sıkışan pislik fışkırdı. Çok da büyüktü, bunun yetkililer tarafından araştırılmasını istiyoruz. Çünkü burada herkes denize giriyor. Normal bir olay gibi gelmedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi, biraz araştırma yaptı, ondan sonra gittiler. Bizler elimizdeki videoları onlara da verdik" dedi.

Yaşanan durumun doğal bir olay olduğunu belirten Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz da, "Bu olay arada sırada olur. Bir yılda bir ya da iki yılda bir olur. Genellikle yaz aylarında olur. Çaydan gelen pislik, limanda birikiyor. Anafor ve gaz oluşuyor. Bu gaz sıkışıp patladığında ada gibi denizin üzerine çıkıyor. Yağışlı havalarla dağdan gelen ya da çaya bırakılan pisliklerden kaynaklanıyor. Aslında herhangi bir şekilde kötü bir durum değil. Bu normalde ara sıra yaşanan bir doğa olayı. Denizin dibinde gaz sıkışıyor, sıkışan bu gaz patlıyor. Özellikle fırtına olacağı zaman mendirekte sular anafor yapar. Denizin dibinde ne varsa toplar ve yukarıya çıkartır. Bu limanlarda ara sıra olan bir durum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır