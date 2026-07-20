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SON DAKİKA | İzmit Belediyesi'ne operasyon! Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında

Son dakika haberi: CHP’li İzmit Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Polis belediye binasında arama yaparken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İzmit Belediyesi'ne operasyon! Fatma Kaplan Hürriyet gözaltında
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde İzmit Belediyesi binasına giren polis ekipleri, içeride inceleme ve arama çalışmalarına başladı.

BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ GÖZALTINDA

Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında polis ekipleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’i de polis merkezine götürdü. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet’in evinde arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet’in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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İzmit son dakika belediye şafak operasyonu
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