Bolu’da apartmanda çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı: Patlama sesleri paniğe neden oldu

Yangın, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi 1402’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat çalışmaları devam eden 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

Yangın sırasında çok sayıda patlama meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında mahalle halkı sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında apartmanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi.

BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Öte yandan, ustaların sabah saatlerinde çatıda çalışma yaptığı anlara ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntülerde, ustaların çatıdaki çalışmalarını yeni tamamladıkları görüldü. Yangın nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşanDIırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır