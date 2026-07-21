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12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! '10 milyar TL' detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı

12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon TL tespit edilmesi dikkat çekti.

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! '10 milyar TL' detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı 12 ilde düzenlenen son operasyonları duyurdu. 12 farklı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 1

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR BİR BİR AÇIKLANDI

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 2

-Kocaeli’de; sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
-Ankara ve Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,
-Tekirdağ’da; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,
-Aydın ve Mersin'de; baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları,
-Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir’de; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 3

"9 MİLYAR 72 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 9 Milyar 72 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 4

Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 5

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

12 ilde 12 farklı çeteye operasyon! 10 milyar TL detayı dudak uçuklattı: 127 kişi yakalandı 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı jandarma
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