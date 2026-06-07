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İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı! İl Milli Eğitim Müdürü velilerle atıştı

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İstanbul Erkek Lisesi mezuniyet töreninde yaşanan gerginlik gündem oldu. Öğrenciler okul müdürünü tıpkı 10 yıl önceki gibi protesto ederken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile de veliler arasında sert tartışma yaşandı.

İstanbul Erkek Lisesi’nin dün gerçekleşen mezuniyet töreninde tansiyon yükseldi. Öğrenciler, okul müdürü Hikmet Konar’ın konuşması sırasında sırtlarını dönerek protesto etti.

TÖREN İPTAL EDİLDİ

Protestonun ardından törende gerginlik yaşandı. Diploma ve ödül takdimi sırasında tepkiler devam edince mezuniyet programı yarıda kaldı.

VELİLERLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATIŞTI

Törenin iptal edilmesinin ardından okul bahçesinde veliler ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür arasında hararetli bir şekilde sözlü tartışma yaşandı.

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı! İl Milli Eğitim Müdürü velilerle atıştı 1

Veliler mezuniyetin iptal edilmesine tepki gösterirken taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

10 YIL SONRA AYNI PROTESTO

Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da 10 yıl önce de benzer bir protestonun gerçekleşmesi oldu. Okul müdürü Hikmet Konar'ın 2016 yılında da yine İEL'de öğrenciler tarafından sırt dönülerek protesto edildiği belirtildi.

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Okul müdürü Protesto İstanbul Erkek Lisesi
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