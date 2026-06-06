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Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta ranger olarak bilinen oyun aleti kabininin başına çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osman Hicin adlı vatandaş, "Kabin gencin başına çarpmış. Ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Vefat ettiğini öğrendik" diye konuştu.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi’ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin, binmesi üzerine harekete geçti. Aletin hareket etmesini takip eden 20 yaşındaki çalışan Burak Kırıkçı’nın başına kabin çarptı. Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti 1

LUNAPARKTAKİ KAZADA 20 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti 2

Amasya Valiliği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti 3

"KABİN GENCİN BAŞINA ÇARPMIŞ"

Osman Hicin adlı vatandaş, "Kabin gencin başına çarpmış. Ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Vefat ettiğini öğrendik" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya lunapark kaza
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