İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham oldu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3. Charles'a resmen ileterek başbakanlık görevinden ayrıldı. Starmer ve eşi Victoria Starmer, başbakanlık görev değişimi kapsamında Başbakanlık Ofisi önünde basın mensuplarını selamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

"İKİ YIL ÖNCESİNE KIYASLA DAHA GÜÇLÜ VE ADİL OLDUĞUNDAN EMİNİM"

Starmer yaptığı açıklamada, "İki yıl öncesine kıyasla Britanya'nın bugün daha güçlü ve daha adil olduğundan eminim. Görevimden iyi duygularla, yüzümde bir gülümsemeyle ve birlikte başardığımız her şeyden gurur duyarak ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

İNGİLTERE'DE YENİ DÖNEM! BURNHAM BAŞBAKAN OLDU

Öte yandan İngiltere'nin yeni başbakanı ise Andy Burnham oldu. Burnham, İngiltere'de son 10 yıldaki 7'nci başbakan oldu.

'Kuzey'in Kralı' olarak bilinen Burnham bugün Buckingham Sarayı'na giderek Kral III. Charles ile görüştü. Ayrıca Burnham İngiltere'nin 59'uncu başbakanı oldu.

İSTİKRAR VE SORUMLU SİYASET MESAJI

56 yaşındaki yeni başbakan yaptığı ilk konuşmada İngiltere'nin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti ve yeni hükümet önceliklerini açıkladı. İstikrar ve sorumlu siyaset anlayışı mesajı veren Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini hükümetin temel öncelikleri olarak sıraladı.

Burnham'ın ilk önemli sınavı ise Kabine olacak. Yeni başbakanın yeni kabinede kimlere görev vereceği ülkede merak konusu oldu. Burnham konuyla ilgili olarak henüz kararını vermediğini açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır