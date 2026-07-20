İstanbul'da hava bir gecede değişecek: Yaz ortasında kış yaşanacak! AKOM tarih verdi

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselirken, son günlerde etkili olan poyrazın zayıflaması nedeniyle sıcaklık özellikle öğle saatlerinde daha bunaltıcı hissediliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre sıcak hava salı günü de etkisini sürdürecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BALKANLAR'DAN SERİN HAVA GELİYOR

Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve serin hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) son değerlendirmelerine göre, yağışlı sistem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir düşüş yaşanacak.

YAĞMUR 4 GÜN SÜRECEK

İstanbul'da sağanak yağışın çarşamba günü başlaması bekleniyor. Çarşamba günü hava sıcaklığının 32 derece civarında seyretmesi öngörülürken, perşembe günü yağışın etkisini artırmasıyla sıcaklık 26 dereceye kadar düşecek.

Yağışın cuma ve cumartesi günleri de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 25 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Pazar gününden itibaren ise yağışın etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Hafta boyunca 30-33 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle birlikte kademeli olarak 7-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sıcaklıklardaki bu düşüşle birlikte İstanbul'da hava değerlerinin kısa süreliğine mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

YAĞIŞ SADECE İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı hava yalnızca İstanbul'u değil, yurdun geniş bir bölümünü etkileyecek.

Çarşamba günü: Trakya ile Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

Perşembe günü: İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Cuma günü: Yağışın etki alanı daha da genişleyecek.

Cumartesi günü: Doğu Anadolu ile Güney Ege dışında ülke genelinde sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sağanaklar nedeniyle yaşanabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

İŞTE 5 GÜNÜN HAVA DURUMU HARİTASI