Apple'dan yeni ara güncelleme: iOS 26.4.2 kullanıma sunuldu

Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için hata düzeltmeleri ile güvenlik iyileştirmeleri içeren iOS 26.4.2 ve iPadOS 26.4.2 sürümlerini yayınladı. Ayrıca, daha eski cihazlar için de iOS 18.7.8 sürümü kullanıma sunuldu.

Enes Çırtlık

Apple, iPhone ve iPad ekosistemi için küçük çaplı yazılım güncellemeleri olan iOS 26.4.2 ve iPadOS 26.4.2 sürümlerini yayınladı. Bu yeni güncellemeler, şirketin iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 sürümlerini dağıtıma çıkarmasından iki hafta sonra kullanıcılarla buluştu.

YENİ GÜNCELLEMELER NELER İÇERİYOR?

Apple tarafından paylaşılan resmi sürüm notlarına göre; yayınlanan yazılım güncellemeleri, detayı açıkça belirtilmeyen çeşitli hata düzeltmelerini ve güvenlik iyileştirmelerini barındırıyor.

IOS GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Uyumlu iPhone ve iPad modellerine sahip kullanıcılar, yeni yazılımı cihazlarının "Ayarlar" menüsünden "Genel" sekmesine girip, ardından "Yazılım Güncelleme" seçeneğine dokunarak kablosuz bağlantı üzerinden cihazlarına indirip kurabiliyorlar.

ESKİ IPHONE'LAR DA UNUTULMADI

Şirket ayrıca, iOS 26 sürümüne güncellenmemiş daha eski iPhone modelleri için iOS 18.7.8 sürümünü de eş zamanlı olarak indirmeye sundu.

IOS 26.5 YOLDA

Mevcut güncellemelerin yanı sıra Apple'ın, iOS 26 serisinin bir sonraki güncellemesi olan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 sürümleri üzerinde beta testlerine halihazırda devam ettiği biliniyor. Bu yeni versiyonların büyük ihtimalle mayıs ayının ilerleyen günlerinde tam sürüm olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

