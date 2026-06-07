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Özgür Özel'in ekibinden DSP'ye 'devir' talebi! "Bazı arayışlar normaldir"

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve CHP'nin akıbeti merak edilirken siyaset gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Gelen iddialara göre, Özgür Özel'in ekibi DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a, CHP'den komple ayrılıp Demokratik Sol Parti'ye (DSP) geçme teklifinde bulundu. 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısında giren DSP'nin bu teklifi reddettiği de gelen bilgiler arasında.

Özgür Özel'in ekibinden DSP'ye 'devir' talebi! "Bazı arayışlar normaldir"

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan gazeteci Fatih Atik, Özgür Özel ve CHP hakkında yeni kulis bilgisini paylaştı.

Özgür Özel in ekibinden DSP ye devir talebi! "Bazı arayışlar normaldir" 1

"CHP'DEN AYRILIP DSP'YE GEÇELİM"

Atik'in DSP kaynaklarına dayandırdığı kulis bilgisine göre; Özel ile birlikte hareket eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'nin bir genel başkan yardımcısıyla görüşerek şu teklifi iletti:

"Biz topluca CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim. DSP çatısı altında büyük bir TBMM grubu kuralım."

Atik, Özgür Özel'in ekibinin, yıl sonuna kadar DSP'nin kongre kararı alarak partinin teslim edilmesini ve ilk seçimlerde de mevcut DSP'li kadrolara milletvekili verilmesi vaadinde bulunduğunu söyledi.

Özgür Özel in ekibinden DSP ye devir talebi! "Bazı arayışlar normaldir" 2

DSP REDDETTİ

İddiayı DSP Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Önder Aksakal'a da sorduğunu belirten Atik, Aksakal'ın bu teklifin geldiğini doğruladığını ancak kendilerinin teklifi reddettiklerini belirttiğini aktardı.

"BAZI ARAYIŞLAR NORMALDİR"

Atik, iddianın diğer tarafı olan Murat Emir'in de konuyla ilgili kendisine şu açıklamayı yaptığını anlattı:

"DSP’yi ziyaret ettiğim doğrudur. Planlı bir görüşmeydi oturup çay sohbeti yaptık. Yaşadığımız hukuksuzluk açık şekilde ortadadır.

Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Biz hukuksuzluğa karşı CHP içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içerisine girmemiz normaldir. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ancak nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımızı ve kalabileceğimizi de öngörüyoruz."

Özgür Özel in ekibinden DSP ye devir talebi! "Bazı arayışlar normaldir" 3

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SEÇİME GİRMİŞTİ

DSP, 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı çatısında girmiş ve genel başkanı Önder Aksakal, AK Parti listesinden milletvekili seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP dsp
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