Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl AK Parti'ye mi geçecek?

31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl'ün CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmek için gün saydığı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Bingöl'ün AK Parti'ye geçmek için girişimlerde bulunmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığının konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taşıdığı ve sürecin tamamlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının beklenildiği belirtildi.

İBB'YE ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞTU

Bingöl, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tavsiyeleri sonucunda CHP tarafından Tuzla Belediye Başkanlığına aday gösterilmişti.

İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik peş peşe operasyonların ardından sessiz kalmasıyla parti içinde eleştirilen isimlerden olan Bingöl, 22 Haziran'da yaptığı konuşmasında İBB'yi açık açık hedef almıştı.

'AYRILIK SİNYALİ' DENİYORDU

İBB’nin hazırladığı teftiş raporu sonucunda Tuzla'daki 'kaçak yapıların' yıkılmasına yönelik girişimlere engel olacağını belirten ve İBB'yi sert bir dille suçlayan Bingöl, "Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum." demişti.

Bingöl'ün bu çıkışı 'partiden ayrılık sinyali' olarak yorumlanmıştı.

ERDOĞAN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Bingöl'ün AK Parti'ye geçmesi için son kararı Cumhrbaşkanı Erdoğan'ın vereceği belirtiliyor.