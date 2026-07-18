İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

ABD kuvvetleri İran'ın çeşitli bölgelerini ve stratejik üretim tesislerini bombalarken İran ise ABD'ye ait üsleri ve askeri noktaları hedef almaya devam ediyor.

İRAN ÜRDÜN'Ü VURDU: 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ, 1 ASKER KAYIP

ABD'den yapılan açıklamada, Ürdün'e düzenlenen İran saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. 1 ABD askerinin de kayıp olduğu saldırının füze ve İHA'lar ile düzenlendiği aktarıldı.

İRAN: "ABD BAŞKANI'NIN İMZASININ NE KADAR DEĞERSİZ OLDUĞUNU HERKESE İSPATLAMIŞTIR"

İran lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının ihlal edilmesine ilişkin, “Büyük Şeytan'ın (ABD) mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney’in mesajında, “Büyük Şeytan'ın mutabakatı tekrar ihlal etmesi, ABD Başkanı'nın imzasının ne kadar değersiz ve geçersiz olduğu gerçeğini bir kez daha herkese ispatlamıştır. Zorbalık ve vahşet ABD zihniyetinin ayrılmaz parçasıdır.” ifadelerine yer verildi.

İran halkının, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına duyduğu güveni sürdüreceğini ve ulusal çıkarların korunması için sahada olmaya devam edeceğini söyleyen Hamaney, ülkede birlik ve beraberliğin korunmasının önemine değindi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır