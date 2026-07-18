HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Bisiklet sürerken giydiği kıyafet tartışmalara neden olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı. Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Çiçekli'nin yerine yeni atama yapıldı.

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle kamuoyunda ve TBMM'de tartışmalara konu olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alındı. Görevden alma kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı 1

MECLİS'TE GÜNDEME GELMİŞTİ

Vali Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği tayta ilişkin görüntüleri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de gündeme getirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'den İran açıklaması! 50 bin asker teyakkuz halindeABD'den İran açıklaması! 50 bin asker teyakkuz halinde
Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişlerSoruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Vali Ardahan bisiklet tayt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

Mahsun Kırmızıgül, tutuklanan Haluk Levent'e sitem etti

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.