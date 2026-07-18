Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle kamuoyunda ve TBMM'de tartışmalara konu olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla görevden alındı. Görevden alma kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den boşalan Ardahan Valiliği görevine ise Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.
Vali Çiçekli'nin bisiklet sürerken giydiği tayta ilişkin görüntüleri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de gündeme getirmişti.
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