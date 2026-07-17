Önder Sav sessizliğini bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması: "Pişman olmadım desem..."

Kemal Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasında bugün cenazede geçen diyalog gündem oldu. Sayan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Önder Sav’a uymayacaktınız. O gece size söyledim ben" sözleri yeni bir tartışma başlattı.

ÖNDER SAV SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sözcü TV'de CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, hem bu konuşmayı değerlendirdi hem de CHP'de son zamanlarda yaşanılanlara değindi.

İSTİFA ÇAĞRISI VE KURULTAY SÜRECİ

Önder Sav, cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından katıldığı bir yayında Kılıçdaroğlu’nu açıkça istifaya davet ettiğini belirtti. Kılıçdaroğlu’nun bu çağrıyı dinlemeyerek olağan kurultay kararı aldığını ve 4 Kasım 2023’teki kurultayda genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybettiğini ifade etti.

"OLGUNLUKLA KARŞILAYAMADI"

Kurultay sonrasındaki sürece değinen Sav, Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu sonucu demokratik bir olgunlukla karşılayamadığını iddia etti. Bu durumun bir sonucu olarak, Şubat 2025'te Bursa'da başlayan kurultay usulsüzlüğü iddialarıyla karşılıklı ceza ve hukuk davalarının açıldığını hatırlattı.

"PİŞMAN OLMADIM DEMEM ÇOK AYIP OLUR"

Savcı Sayan ile Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloğa da atıfta bulunan Sav, yaşanan bu hukuki süreçlerin ve tartışmaların Kılıçdaroğlu’nun geçmişteki siyasi imajına zarar verdiğini ve parti içinde kaotik bir ortama yol açtığını ileri sürdü.

Sav şunları ifae etti:

“Kendisinin bu sözleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı adaylığını açıklamasından önce konuştukları ve onu uyardığı yönünde. Sayan’ın ‘sen bırak Deniz Baykal gelsin. Daha sonra parti seni genel başkan yapar’ dediği anlaşılıyor. Baykal’ın istifa zorunda kalması anındaki olaylarla, 2026’nın bugününü kıyaslamamak gerekir. 16 yıl önce yaşanan siyasi olaylar farklıydı, geldiğimiz şu aşamada 16 yıl sonra değerlendirmeler farklı olur. Bu aşamada bakmak lazım.

16 yıl önce sayın Baykal’ın istifası sonrası o kaotik ortamda elbette bir çıkış yolu aramak gerekiyordu. Ben genel sekreter olarak Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamına yakını sayın Baykal’ı istemesine rağmen Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasında yarar gördüm. Ama şimdi bu yaşananlara hele hele bugün mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarına baktıktan sonra ‘pişman olmadım’ demem çok ayıp olur elbette”