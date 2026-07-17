Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Siyasette taşları yerinden oynatabilecek yeni parti iddiasında kritik takvim işlemeye başladı. Kulislerde konuşulan senaryonun gerçekleşmesi halinde 24 yıl sonra ana muhalefet cephesinde bir ilk yaşanabilir.

CHP’nin mahkeme kararıyla görevden alınan genel başkanı Özgür Özel ve ekibi, adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’a kadar hukuki sürecin tamamlanmasını beklerken, yeni partinin duyurusunun da bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Yeni parti için tüm hazırlıklar neredeyse tamamlandı. 20 Temmuz’dan sonra Özel yeni partiyi ilan edecek. Özel’in, partiyi ilan etmek için geniş katılımlı bir basın toplantısı planladığı öğrenildi.

Özel’in konuşmasının ardından kurmayları, yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına ileterek resmî işlemleri tamamlayacak. Yeni partinin tüzük ve programı da tamamlanmak üzere. Özel’in belirlediği ve ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşan bir ekip bu konuda çalışmalarını hızlandırdı.

Özgür Özel önceki gün Meclis’te yaptığı açıklamada, yeni parti ile ilgili, “Tüzük yazılıyor, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımlar atılır” demişti.

EN AZ 80 VEKİLİN ‘YENİ PARTİ’YE KATILMASI BEKLENİYOR

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Özel ayrıca, partinin adı ve logosu üzerine de çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmişti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte Özel’e yakın en az 80 CHP’li milletvekilinin partiye katılması bekleniyor.

Bu durumda CHP’de en fazla 30 milletvekilinin kalacağını savunan Özel’in kurmayları, “Bizim sayımız 80 ile başlarsa yavaş yavaş artacaktır. Çünkü biliyoruz ki 135 CHP’li milletvekilinin arasında çok daha fazla arkadaşımız Özgür Özel’i destekliyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında ancak 30 vekil kalacak, bizim vekil sayımız 100’ü çok rahat bulacak” ifadelerini kullandı.

24 YIL SONRA İLK KEZ ANA MUHALEFET PARTİSİ DEĞİŞECEK

Kurulacak partiye CHP'den en az 80 milletvekilinin geçiş yapması ve partinin kurulduğu gün 'ana muhalefet partisi' unvanını elde etmesi bekleniyor.

Böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 yıldır elinde bulundurduğu 'Ana Muhalefet Partisi' unvanı da Özel'in kuracağı parti ile birlikte el değiştirmiş olacak.

KURMAY EKİBİ GERİDE DURACAK

Özel’e yakın kurmay ekipten Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi isimlerin yeni partide görev almayacağı belirtiliyor. Bu isimlerin yeni parti için çalışacakları ancak resmî bir sorumluluklarının olmayacağı ve siyaset sahnesinde geri planda kalacakları ifade ediliyor.

ANADOLU’YU DOLAŞACAĞIM

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yeni partide görev almayacağını kamuoyuna duyurdu. Akdoğan, “Yeni partiye geçeceğim. Yeni partinin neferi olacağım, vekili olacağım. PM, MYK, YDK gibi yetkili kurullarına aday olmayacağım. Yani tıpkı son 3 senede CHP’de olduğu gibi koltuk istemiyorum. Anadolu yollarına düşeceğim” dedi.