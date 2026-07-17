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Mardin’de "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı

Mardin’de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yapan Akarmut’un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Mardin’de "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı

Mardin’de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yapan Akarmut’un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin’de "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Mardin
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