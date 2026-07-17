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OpenAI'ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı

OpenAI, ilk donanım ürünü Codex Micro'yu duyurdu. Work Louder iş birliğiyle geliştirilen ve Codex ajanlarını kontrol etmek için tasarlanan Codex Micro satışa sunuldu. İşte fiyatı...

OpenAI'ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı
Enes Çırtlık

OpenAI ilk donanım ürününü tanıttı. Codex Micro adı verilen cihaz, klavye üreticisi Work Louder ile iş birliği içinde geliştirilen ve OpenAI'ın ajan tabanlı kodlama özelliği Codex'i kontrol etmek için tasarlanan bir tuş takımı olarak duyuruldu.

CODEX MICRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Engadget'te yer alan habere göre, Codex Micro, OpenAI'ın bu yıl içinde tanıtacağı öne sürülen Jony Ive tasarımı akıllı hoparlörden önce satışa sunuldu.

OpenAI ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı 1

Habere göre donanım, Work Louder'ın daha önce geliştirdiği Creator Micro 2 ve Framer iş birliğiyle hazırlanan Framer Micro modellerine benzer bir tasarıma sahip. Cihazda, Codex ajanlarının durumunu gösteren LED'lere sahip altı adet buzlu tuş bulunuyor. Ayrıca kodu kabul etme veya reddetme, konuşma dizilerini dallandırma ya da sesli girişi kullanma gibi yaygın işlemler için atanabilen ek tuşlar da yer alıyor.

OpenAI ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı 2

Codex Micro'da, Codex'in kullanabileceği akıl yürütme seviyeleri arasında geçiş yapmayı sağlayan bir döner kontrol düğmesi ile Codex iş akışları arasında geçiş yapılmasına imkan tanıyan bir joystick de bulunuyor. Cihaz özelleştirilebilir olarak tasarlanmış ve kullanıcıların kendi kontrollerini atayabilmesi için kutudan ek tuş kapakları da çıkıyor.

OpenAI ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı 3

OpenAI, kısa süre önce Codex uygulamasını, standart ChatGPT işlevlerini, Codex'i ve genel üretkenlik odaklı yeni ajan aracı ChatGPT Work'ü bir araya getiren bir "süper uygulama" haline dönüştürdü. Uygulamanın özel kontrol tuşları olmadan da kullanılabiliyor, ancak Codex Micro'nun yoğun kullanıcılar için uygulamada gezinmeyi kolaylaştırması bekleniyor.

OpenAI ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı 4

Codex Micro'nun, OpenAI'ın mevcut donanım projeleri arasında en az sorun yaşayan ürün olduğu belirtildi. Şirketin tanıtacağı öne sürülen akıllı hoparlörün ise Apple'ın, halen OpenAI'da çalışmakta olan Tang Yew Tan ve Chang Liu'yu ticari sırları çalmakla suçladığı dava nedeniyle şimdiden karmaşık bir hal aldığı aktarıldı. Tan ve Liu, daha önce Apple'da çalışmıştı.

OpenAI ın ilk cihazı şaşırttı! Ne telefon ne hoparlör, bakın ne çıktı 5

CODEX MICRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Codex Micro, hem OpenAI hem de Work Louder üzerinden 230 dolar fiyatla sipariş edilebiliyor. Work Louder'ın ürün sayfasında ise tuş takımının yalnızca "sınırlı sayıda" bulunduğu ve stoklar tükenene kadar satışta olabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Klavye OpenAI
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