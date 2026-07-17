HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

X'te bu paylaşımları yapanlar yandı!

X, içerik hırsızlığı yapanlara karşı daha sert önlemler alıyor. Buna göre, çalıntı içeriklere karşı büyük yaptırım var.

X'te bu paylaşımları yapanlar yandı!
Enes Çırtlık

X, içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşım programını kötüye kullanarak etkileşim toplamaya çalışan ve başkalarının içeriklerini çalan kullanıcılara karşı daha sıkı önlemler almaya başladı.

PARA İÇERİĞİN ASIL SAHİBİNE GÖNDERİLECEK

TechCrunch'ta yer alan habere göre, X'in Ürün Müdürü Nikita Bier, çalıntı içeriklere filigran, giriş bölümü veya benzeri düzenlemeler eklenerek özgün içerik gibi gösterilmeye çalışılması halinde, para kazandıran gösterimlerin asıl içeriği yükleyen kullanıcıya aktarılacağını belirtti. Bu uygulama, viral metin paylaşımlarının kopyalarını da kapsayacak.

X te bu paylaşımları yapanlar yandı! 1

Yapılan değişikliklerle birlikte içerik üreticilerine yapılacak ödemelerden 1 milyon doların üzerinde bir tutar artık çalıntı içeriklerin asıl sahiplerine aktarılacak.

TEKRARLANMASI HALİNDE BÜYÜK YAPTIRIM

Yeni politikayı tekrar eden veya kasıtlı şekilde ihlal etmeye çalışan kullanıcılar içerik üretici programından çıkarılacak. Aynı yaptırım, etkileşim ve takipçi kazanmak amacıyla paylaşım yapan kullanıcılar için de geçerli olacak. Örneğin "Yanıt veren herkesi takip edeceğim" gibi paylaşımlar nedeniyle üç veya daha fazla kez tespit edilen hesaplar içerik üretici programından çıkarılacak ve askıya alınmaları için platformun politika ekibine iletilecek.

X te bu paylaşımları yapanlar yandı! 2

X kısa süre önce de içerik üreticilerini başkalarının içeriklerini paylaşmak yerine platformun kendi araçlarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla geliştirilmiş bir video düzenleyici ve kayıt özelliğini kullanıma sunmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldıBursa'da feci kaza! Kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna daldı
"Robot telefon" resmen geliyor! Tarih açıklandı"Robot telefon" resmen geliyor! Tarih açıklandı

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya X Platformu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.