X'te bu paylaşımları yapanlar yandı!

X, içerik üreticilerine yönelik gelir paylaşım programını kötüye kullanarak etkileşim toplamaya çalışan ve başkalarının içeriklerini çalan kullanıcılara karşı daha sıkı önlemler almaya başladı.

PARA İÇERİĞİN ASIL SAHİBİNE GÖNDERİLECEK

TechCrunch'ta yer alan habere göre, X'in Ürün Müdürü Nikita Bier, çalıntı içeriklere filigran, giriş bölümü veya benzeri düzenlemeler eklenerek özgün içerik gibi gösterilmeye çalışılması halinde, para kazandıran gösterimlerin asıl içeriği yükleyen kullanıcıya aktarılacağını belirtti. Bu uygulama, viral metin paylaşımlarının kopyalarını da kapsayacak.

Yapılan değişikliklerle birlikte içerik üreticilerine yapılacak ödemelerden 1 milyon doların üzerinde bir tutar artık çalıntı içeriklerin asıl sahiplerine aktarılacak.

TEKRARLANMASI HALİNDE BÜYÜK YAPTIRIM

Yeni politikayı tekrar eden veya kasıtlı şekilde ihlal etmeye çalışan kullanıcılar içerik üretici programından çıkarılacak. Aynı yaptırım, etkileşim ve takipçi kazanmak amacıyla paylaşım yapan kullanıcılar için de geçerli olacak. Örneğin "Yanıt veren herkesi takip edeceğim" gibi paylaşımlar nedeniyle üç veya daha fazla kez tespit edilen hesaplar içerik üretici programından çıkarılacak ve askıya alınmaları için platformun politika ekibine iletilecek.

X kısa süre önce de içerik üreticilerini başkalarının içeriklerini paylaşmak yerine platformun kendi araçlarını kullanmaya teşvik etmek amacıyla geliştirilmiş bir video düzenleyici ve kayıt özelliğini kullanıma sunmuştu.