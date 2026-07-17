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Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik yakalandı

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyanın kritik isimlerinden biri olarak değerlendirilen Haluk Levent’in yardımcısı Alper Çelik gözaltına alındı.

Haluk Levent'in yardımcısı Alper Çelik yakalandı
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada, Dernek Başkanı Haluk Levent ile bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Başsavcılık, soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı. Ayrıca depremin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı bildirilmişti.

ALPER ÇELİK DETAYI

Başsavcılık açıklamasında ayrıca, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı, yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğunun tespit edildiği bildirildi. Şahsi banka hesabını kullanamadığı ve ticari faaliyetlerinde karşılıksız çekleri bulunduğu belirtilen Haluk Levent'in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmesinin soruşturmadaki şüpheleri artırdığı ifade edilmişti.

"HALUK LEVENT'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

MASAK raporunda, Alper Çelik’in hesaplarından İlker Çetin’in hesaplarına 31 işlemde 2 milyon 806 bin 600 lira gönderildiği belirtildi. İlker Çetin’in hesaplarından Alper Çelik’e ise 287 işlemde toplam 8 milyon 355 bin 900 lira aktarıldığı kaydedildi. Çetin, Haluk Levent’in kendi hesabını kullanarak Alper Çelik’e para gönderttiğini öne sürdü. Paraların kaynağını bilmediğini savunan Çetin, transfer açıklamalarına "borç iade" veya "Haluk Levent’in bilgisi dahilinde" ifadelerini yazdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent
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