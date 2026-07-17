Oğuzhan Uğur’un kapısında yaşananlar ortaya çıktı! Polis kararı böyle açıkladı

Oğuzhan Uğur’un AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından hemen önce evinin kapısında yaşananlar görüntülendi. Kapıya gelen polis memurunu sakin bir şekilde dinleyen Uğur, evinde arama yapılacağının söylenmesi üzerine “Tabii” yanıtını verdi. Görevli polis daha sonra Uğur hakkında gözaltı kararı bulunduğunu açıkladı.

“GÖZALTI KARARI... TAMAM”

Görüntülerde polis memurunun, “Evinizde arama yapacağız” dediği duyuldu. Uğur’un “Tabii” yanıtının ardından polis memuru, “Ayrıca gözaltı kararı var” ifadelerini kullandı.

Kararı kapıda öğrenen Uğur ise “Gözaltı kararı... Tamam” karşılığını verdi.

ART ARDA AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Haluk Levent hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Oğuzhan Uğur, gerçeğin ortaya çıkarılması ve toplanan paraların hesabının verilmesi gerektiğini söylemişti. Uğur, kendisinin bir dernek ya da vakıf olmadığını belirterek bağış kabul edemeyeceğini, yaptığı yardımları kendi cebinden karşıladığını savunmuştu.

Uğur daha sonraki açıklamalarında soruşturma aşamasında olduğu için Haluk Levent ve AHBAP hakkında kesin bir hüküm veremeyeceğini belirtmiş, ortaya atılan iddiaların kendileri açısından büyük bir yıkım yarattığını ifade etmişti. Ayrıca benzer süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini gördüğünü ve kendi adına gerekli dersleri çıkardığını söylemişti.