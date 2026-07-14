Haluk Levent soruşturması sonrası gözler ona çevrilmişti! Oğuzhan Uğur: “Dersimi aldım”

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın yankıları sürüyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in gözaltına alınmasının ardından başlayan tartışmalar, soruşturmanın genişlemesiyle yeni bir boyut kazandı.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, bazı şüpheliler arasındaki yoğun para hareketlerinin ve AHBAP’la bağlantılı transferlerin açıklanmaya muhtaç olduğu değerlendirmesine yer verildi. Son operasyonda 14 kişi daha gözaltına alınırken, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in kontrolünde olduğu değerlendirilen dört şirkete TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanması talep edildi. İddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtildi.

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GÖZLER OĞUZHAN UĞUR’A ÇEVRİLDİ

Haluk Levent’in gözaltına alınmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur oldu.

Uğur ve ekibi, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım çalışmalarında AHBAP ve AFAD’ın faaliyetlerine destek vermiş, yardım yapmak isteyen vatandaşları bu kuruluşlara yönlendirmiş ve hazırladıkları videolarda kurumların hesap bilgilerine yer vermişti. Bu nedenle AHBAP hakkındaki iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada Uğur’a yönelik de çok sayıda yorum yapıldı.

Oğuzhan Uğur ilk açıklamasında kendisinin bir dernek ya da vakıf olmadığını vurgulayarak bağış toplama yetkisinin bulunmadığını belirtmişti. Yaptığı yardımları kendi bütçesinden karşıladığını söyleyen Uğur, soruşturmanın sonucunun beklenmesi ve tüm hesapların şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini ifade etmişti.

“ŞÜPHESİ BİLE KORKUNÇ”

Uğur, daha sonra yaptığı değerlendirmelerde de soruşturma tamamlanmadan Haluk Levent veya AHBAP hakkında kesin bir hüküm veremeyeceğini söyledi.

Deprem döneminde büyük bir dayanışma yaşandığını hatırlatan Uğur, ortaya atılan iddiaların bile verilen emeğe zarar verebileceğini belirterek “Şüphesi bile korkunç” ifadesini kullandı. AFAD ve AHBAP için ayrı ayrı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Uğur, kendilerinin “AFAD’a yardım etmeyin, AHBAP’a yardım edin” şeklinde bir tutumunun olmadığını da dile getirdi.

OĞUZHAN UĞUR: “KENDİ ADIMA DERSLERİ ÇIKARDIM”

Tartışmaların ardından Oğuzhan Uğur’dan bu kez dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: