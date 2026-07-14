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Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı

Sıcak yaz günlerinde meydana gelen ter kokusuna karşı bitkisel çözüm önerilerinde bulunuldu. İşte detaylar...

Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı

Kayseri'de 12 yıldır aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, sıcak yaz günlerinde ter kokusuna karşı Hindistan cevizi yağı ve lavanta yağını kullanarak deodorant yapabileceklerini söyledi.

Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı 1

"TERLEMEYİ BİTİREMEYİZ AMA KOKULARI ÖNLEYEBİLİRİZ"

Terlemeyi bitiremeyeceklerini ancak ter kokusunu bastıracak ürünler yapabileceklerini ifade eden Altun,"10-12 senedir aktarlık yapıyorum. Havaların ısınmasıyla terlemeyi önlemek yerine ter kokusunu bastıracak bazı bitkisel çözümlerimiz var. Çok terleme oluyorsa vatandaşlarımız ada çayı kullanabilirler. Ter kokusunu bastırmak içinse Hindistan cevizi, yasemin ve lavanta yağlarını kullanarak kendinize bitkisel rolon veya deodorant yapabilirsiniz. Şap taşını ise terlemeyi yavaşlatması açısından kullanılmasını öneriyorum. Terlemeyi bitiremeyiz ama kokuları önleyebiliriz" dedi.

Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı 2

HARARET ALAN ÇAY ÇEŞİTLERİ AÇIKLANDI

Yaz günlerinde sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi tavsiyesinde de bulunan Altun, "Özellikle, yaz gelmesiyle bol sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde hibiskus çayları, az miktarda zencefil ve vücudun bir nevi hararetini alacak şeyler öneriyoruz. Demirhindi, hibiskus, gül gibi birçok ürün vardır onu aktarınıza danışmanızda tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı 3

Evde doğal rolon nasıl yapılır? 3 bitkisel malzemeli karışımı açıkladı 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Aktar terleme yaz ayları
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