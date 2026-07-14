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Yaz aylarının vazgeçilmezi: 'Ortamın havasını kirletiyor' uyarısı

Serinlemek için tercih edilen klimaların sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Klima aynı havayı çekerek soğutup geri veriyor ve içerideki hava zamanla kirleniyor ve oksijeni azalıyor" dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi: 'Ortamın havasını kirletiyor' uyarısı

Yaz aylarında sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı yaygınlaştı. Uzmanlar, serinlemek için tercih edilen klimaların bilinçsiz kullanımının solunum yolu hastalıklarından kas tutulmalarına kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezi: Ortamın havasını kirletiyor uyarısı 1

"İÇERİDEKİ HAVA ZAMANLA KİRLENİYOR VE OKSİJENİ AZALIYOR"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Yaz ayları klimaların yoğun kullanıldığı bir döneme denk geliyor. Klimasız da olmuyor ama klimayı kurallara uygun kullanmamız lazım yoksa sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir. Klimaların bakımlarının yapılması, filtrelerinin değişmesi ve yıkanması gerekir. Klima kullanırken mutlaka zaman zaman kapı ve pencereleri açıp, havalandırmak lazım. Klima aynı havayı çekerek soğutup geri veriyor ve içerideki hava zamanla kirleniyor ve oksijeni azalıyor. Virüs ve bakteriler arttığı için bulaş riski de artıyor. İçerideki havanın dışarıdaki hava ile değişmesini sağlamamız lazım" dedi.

"KLİMA FANI DOĞRUDAN SİZE ÇARPMAMALI"

Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Özlü, "Klimanın ideal oda sıcaklığı 23-24 derecedir. Bu sıcaklığın daha altında çalıştırmamak lazım. Vücut ısısının dengesi bozuluyor ve bu durumda hastalıklara zemin hazırlıyor. 40 dereceyi geçen sıcaklıktan 17 dereceye girmek çok makul değil. Nem durumunu dikkatle izlemek, klimanın fanını doğrudan vücudunuza doğrudan çarpmaması lazımdır. Klimanın tam karşısında oturmak ve fanın direkt size çarpmasına izin vermemeliyiz. Yukarı doğru kaldırmak en sağlıklısıdır. Klima kullanıma dikkat edilmezse bazı rahatsızlıklar; üst solunum enfeksiyonları, boğazda, gözde hasarlar ve bunlara bağlı alerjik durumlar yaşanabilir. Bronşit, solunum sıkıntısı, öksürük, geniz ve burun akıntısı, gözde kızarıklık gibi durumlarla karşılaşabiliriz" dedi.

Yaz aylarının vazgeçilmezi: Ortamın havasını kirletiyor uyarısı 2

"HAVALANDIRMA YAPILMALI DAHA SONRA KLİMA ÇALIŞTIRILMALIDIR"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Dikkatli kullanıldığında konforlu bir alettir. Klimanın direkt karşısında olmak, kas spazmlarına ve kramplarına yol açabilir. Boyun tutukluğu ve baş ağrısı semptomlarını gösterebilir. Araç içinde ya da kapalı ortamlarda klima kullanacaksanız, önce havalandırma yapılmalı daha sonra klima çalıştırılmalıdır. Hava değişimi sağlamak önemlidir" dedi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
klima sıcaklık yaz ayları
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