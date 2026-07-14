15 Temmuz gecesi havada neler oldu? Berat Albayrak o gece yaşananları ilk kez anlattı: "2 pilottan biri FETÖ'cüydü"

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Enstitü Sosyal, "10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" başlıklı forumla akademisyenleri, siyasetçileri ve o gecenin tanıklarını bir araya getirdi.

"MUSTAFA ÇALIŞKAN'DAN GELEN GÜVENCE ÜZERİNE..."

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak o gece yaşananları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte uçakta giderken yaşananları anlatan Albayrak, şunları ifade etti:

"2 pilottan biri FETÖ'cüydü.

4 tane uçak indirdik. Telefonlar sürekli dinlendiği için hangisine gideceğimizi tahmin edemesinler diye.

O pilot geldi dedi ki; Atatürk Havalimanı sıkıntılı, biz Sabiha Gökçen’e inelim.

Sabiha’da pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler. Çarpıp farklı sıkıntı da yaşayabiliriz.

Atatürk Havalimanı’na inişi engellemeye yönelik uyarılara rağmen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’dan gelen güvence üzerine tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştuk, ikna ettik ve öyle indik."

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı uçaktaydı! Berat Albayrak o dakikaları ilk kez anlattı:



"2 pilottan biri FETÖ'cüydü. 4 tane uçak indirdik. Telefonlar sürekli dinlendiği için hangisine gideceğimizi tahmin edemesinler diye.



O pilot geldi dedi ki; Atatürk… — Mynet (@mynet) July 14, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır