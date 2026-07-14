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Giresun’da tarım aracı duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Giresun’da tarım aracı duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 11.40 sıralarında Merkez ilçesine bağlı Burhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Aslan (70) yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvara çarptı.
Kazada patpat sürücüsü Ahmet Aslan ile araçta yolcu olarak bulunan Züleyha Aslan (65) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Züleyha Aslan’ın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun
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