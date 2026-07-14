Öcalan'la ilgili tartışmaları bitirecek açıklama: 'Umut hakkı da statü de yok"

AK Parti ve DEM Parti arasında ‘Meclis tatile girmeden yasalaştırılması’ konusunda mutabakata varılan Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlandığı ve muhalefet partilerinin görüşlerinin alınacağı belirtiliyor.

"UMUT HAKKI, STATÜ YOK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, AK Parti’nin hazırladığı taslakta kamuoyunda en çok tartışma konusu olan Öcalan’a statü verilmesi başlığında bir düzenleme bulunmuyor. AK Parti kaynakları, “Öcalan’la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı, statü yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm birine nasıl statü verilecek? Umut hakkı olması için de infaz yasasının değişmesi gerekiyor. Kişiye özel düzenleme yapılmayacak” dedi.

"SUÇUN AĞIRLIĞINA BAKLILACAK"

Çerçeve yasanın feshedilen bir terör örgütüyle ilgili olarak yürütülecek hukuki süreci içerdiğini belirten kaynaklar, “Örgütün yöneticileri, bombalama eylemine karışanlar, asker-polis şehit eden, yardım-yataklık yapan, suça karışmamış olanla, cezaevinde bulunanlar gibi farklı kategoride PKK’lılar var. Hepsi aynı mantıkla ele alınamaz. Suçun ağırlığına bakılacak. Bunlara yönelik ‘Terör örgütü’ suçlaması düşecek, ama diğer işledikleri suçlardan cezaları sürecek. Asıl amaç suça karışmamış olanlar ile terör suçu sebebiyle cezaevinde bulunan 4 binden fazla kişinin topluma kazandırılması” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’ye dönecek PKK’lıların sayısının ise 3-4 bin civarında olabileceği belirtiliyor. Örgüt üyelerine yönelik hukuki süreç işledikleri suçlara göre işletilecek. Sadece örgüt üyeliği suçu varsa, cezaevine girmeyecekler adli kontrole tabi tutulacaklar.

DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

“Cezaevinde bulunan örgüt üyelerinden sadece ‘örgüt üyesi’ suçlaması varsa, yasa çıktıktan sonra tahliye olacaklar. AK Parti kaynakları, “Mevzuatımız terör suçuna ek ceza öngörüyor. Terör suçlaması düşerse, bir anlamda ceza da ortadan kalkar. Örneğin, asker-polis şehit etmişse bu durumdakiler ‘Adam öldürmeden’ cezaevinde kalmaya devam edecek. Kalan cezaları cezaevinde geçirdikleri süreyi karşılarsa tahliye olurlar. Yasa çıkınca tüm dosyalar bu şekilde ele alınacak” dedi. Öte yandan, devlet yetkililerinin hazırlanan taslak ve Türkiye’ye gelecek PKK’lılar ile üçüncü ülkelere gidecek örgüt yöneticilerinin listesi konusunda İmralı’da Öcalan’la temas hâlinde oldukları ifade edildi. DEM heyetinin de kısa sürede İmralı’ya gideceği belirtildi.

IRAK'LA KRİTİK TEMAS

Bu arada, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak merkezî hükûmeti, Kuzey Irak yönetimi ve ikinci Kandil olarak nitelendirilen Sincar’da PKK’ya lojistik destek sağlayan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Güvenlik kaynaklarına göre bu görüşmelerde Irak’taki PKK’lıların durumu başta olmak üzere Terörsüz Türkiye kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Türkiye’ye teslim edilecek PKK’lılarla ilgili olarak teknik detaylar görüşüldü. Öte yandan DEM Partili Tülay Hatimoğulları, yasa çıkmadan Meclis’in tatile girmemesi gerektiğini söyledi.