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ABD Başkanı Trump: "İran'ı bu gece ve yarın çok sert vuracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, bu gece ve yarın İran’ı sert şekilde vuracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump: "İran'ı bu gece ve yarın çok sert vuracağız"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Trump, Mutabakat Zaptı’nın İran için bir test olduğunu ve İran'ın buna uymadığını söyledi. Trump, İran'ı bu gece ve yarın "çok sert vuracaklarını" da açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
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