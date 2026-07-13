ABD Başkanı Trump: "İran'ı bu gece ve yarın çok sert vuracağız"

Trump, Mutabakat Zaptı’nın İran için bir test olduğunu ve İran'ın buna uymadığını söyledi. Trump, İran'ı bu gece ve yarın "çok sert vuracaklarını" da açıkladı.
Ayrıntılar geliyor... Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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