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Zelenskiy: "Ukrayna'nın cephedeki konumu, savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattındaki durumun kendileri için savaşın başlamasından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Zelenskiy: "Ukrayna'nın cephedeki konumu, savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü"

Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in füze saldırılarıyla Ukrayna halkını yıldırarak savaşta üstünlük sağlamaya çalıştığını savunarak, "Ancak cephe hattı buna izin vermiyor. Ukrayna'nın cephedeki konumu, savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü." dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirterek, "Yaptırımlar, Rusya'nın diplomasiyi seçmesi için ciddi bir teşvik oluşturuyor." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının ülkesinde düzenleneceğini duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy
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