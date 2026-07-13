Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından dün gözaltı kararı verilmişti.

YURT DIŞINA ÇIKACAKTI

Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasından 70 milyon lira ceza yiyen Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak hakkında yurt dışı yasağı verildiğini öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapattığı ancak Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

990 MİLYON LİRALIK BAHİS

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi.

MİDE KANSERİ DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haber yaymasını söylediği tespit edildi.

Yazışmalardan, senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Dernek Başkanı Haluk Levent'e iletildiği anlaşıldı.

AĞLAR ŞEKİLDE SESLİ MESAJ İSTEDİ

Mesajlarda Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü.

MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Öte yandan, Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimleri şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi.

Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi.

Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından;

Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı,

Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı,

Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı,

Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına;

Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi;

Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.