Tayland'da 'bar' faciası! Cesetleri tek tek çıkardılar

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta korkunç bir olay meydana geldi. Turizm sektörüyle öne çıkan Chatuchak bölgesinde bir barda çıkan yangın, faciaya neden oldu.

Pazar günü saat 23:57'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken korkunç tablo sonradan ortaya çıktı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralanan ve hastaneye kaldırılanlardan 22'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

SAHNENİN ÖNÜNDE BAŞLAMIŞ

Kurtarma ekipleri olay yerine vardığında, görgü tanıklarının mekanın sahnesinin önünde başladığını söylediği yangın, bölgeyi çoktan sarmıştı.

'TUVALET' DETAYI

Kurtulanların anlatımlarına dayanarak, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki barın yangın çıktıktan sonra hızla dumanla dolduğunu ve birçok kişinin tuvaletlerin yakınındaki mekanın arka tarafına koşmak zorunda kaldığını, ancak yangın çıkışlarının olmadığını söyledi.

45 yaşındaki itfaiyeci Chakrit Khongkom, ilk itfaiye aracıyla olay yerine vardığında Rong Beer Na Lat Phrao pub'ının alevler içinde olduğunu ve birçok müşterinin içeride mahsur kaldığını, bazılarının mekanın arkasından kaçmaya çalıştığını gördüğünü söyledi. Mekanın önünden gelen az sayıda insan yanmıştı.

"Yangın o kadar şiddetli değildi, ancak duman mekanın %100'ünü sarmıştı. Duman her yerdeydi. Kurtulanların çoğu dumandan boğuluyordu" dedi.

Chadchart, pubın gerekli izinleri aldığını ve yangın çıkışlarının bulunduğunu, ancak yangının hızla yayıldığını ve dumanın odayı doldurduğunu, bunun da müşterilerin kaçmasını zorlaştırabileceğini söyledi.

Sabahın erken saatlerinde, cesetler nakil için hazırlanırken ve adli tıp ekipleri kurbanların kimliklerini belirlemeye yardımcı olacak delilleri toplarken, acil durum personeli olay yerinde kaldı.

Numaralandırılmış cesetler, çok sayıda kurtarma görevlisi tarafından çevrili olarak, iki sıra halinde taşınmayı bekliyordu. İtfaiyeciler, cephesi yangından kavrulmuş ve kararmış olan pubın girişinin yakınında duruyordu.

Konser alanında bulunan bir kişi yerel medyaya, ışıkların kısa süreliğine sönmesinin ardından odanın aniden dumanla dolduğunu, ardından büyük bir patlama ve yangın çıktığını söyledi.

"ÇOĞU YERDE YARDIM İSTİYORDU"

"Patlamadan sonra kimsenin kaçmaya çalıştığını görmedim, çoğu yerde yardım istiyordu" diyen yaralı, "Sahneden kapıya doğru yaklaşık beş metre koştum. Karanlıktı ve duman vardı, oksijen yoktu" ifadesini kullandı.