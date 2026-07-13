HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi

İçişleri ve Adalet bakanlıkları, FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi
Ufuk Dağ

FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi 1

"İHANET ŞEBEKESİNE KARŞI TAVİZSİZ MÜCADELE"

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü idrak ederken; vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne karşı mücadelemiz, aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş; milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur" ifadelerine yer verildi.

81 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan operasyon kapsamında 81 il Cumhuriyet Başsavcılığının, 81 il Emniyet Müdürlüğü ve il Jandarma komutanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu açıklanırken; diğer illerde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlık, yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik operasyonların süreceğini dile getirerek, "Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımız, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının azız milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz.15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

81 ilde dev operasyon! 968 şüpheli için harekete geçildi 2

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir.

Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır.

Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan
’a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr’ye teşekkür ediyorum.

Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.

Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: "Çok yanlış yapıyor"Özgür Özel cephesinden Erdal Beşikçioğlu'na tepki: "Çok yanlış yapıyor"
Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildilerBakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler

Anahtar Kelimeler:
fetö Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.