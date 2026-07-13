Galaxy S27 Pro'dan kötü haber! Samsung planını değiştirdi

Galaxy S27 Pro için daha önce gündeme gelen Ultra’ya yakın kamera deneyimi sunma planı değişmiş olabilir. Naver blog yazarı Lanzuk’a göre Samsung, Pro modelinin kamera özelliklerini yeniden düzenleyerek cihazı serinin ortasına yerleştirmeye hazırlanıyor.

ULTRA’DAN YALNIZCA BELİRLİ ÖZELLİKLERİ ALABİLİR

İddiaya göre Galaxy S27 Pro, Galaxy S27 Ultra’nın kamera donanımlarının büyük bölümünü artık devralmayacak. Bunun yerine Ultra modelindeki yalnızca belirli kamera özelliklerini kullanacak.

Cihazın diğer kamera özelliklerini ise standart Galaxy S27 ve Galaxy S27+ modellerinden alması bekleniyor. Böylece Pro model, kamera sistemi bakımından serinin standart üyeleri ile Ultra arasında konumlanacak.

ÖNCEKİ SÖYLENTİLER DAHA FARKLI BİR MODELE İŞARET EDİYORDU

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Galaxy S27 Pro’nun Edge konseptinin yerini alacağını öne sürüyordu. Modelin daha ince bir gövdede üst düzey donanım sunacağı iddia edilmişti.

Yeni sızıntıyla Samsung’un Pro ve Ultra modelleri arasında daha belirgin bir ayrım oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Pro modelin Ultra’ya yakın bir kamera sistemiyle gelmemesi, iki cihazın serideki konumlarını daha net ayırabilir.

EN GELİŞMİŞ KAMERA DENEYİMİ ULTRA’DA KALABİLİR

En gelişmiş kamera deneyimini isteyen kullanıcıların Galaxy S27 Ultra’ya yönelmesi gerekebilir. Galaxy S27 Pro ise tasarım, performans ve fiyat arasında denge kurmaya odaklanan bir amiral gemisi hâline gelebilir.

Samsung, Ultra modelini geleneksel olarak serinin fotoğrafçılık alanındaki vitrini olarak konumlandırıyor. Pro modelin kamera donanımının sınırlandırılması da Ultra’nın bu konumunu korumasını sağlayabilir.

GALAXY S28 SONRASINA İLİŞKİN PLANLAR BELİRSİZ

Bu ürün serisi için Galaxy S28 sonrasındaki yol haritasının belirsizliğini koruduğu öne sürülüyor. Samsung’un uzun vadeli planları konusunda henüz karar vermediği de bildiriliyor.

Bununla birlikte bilgiler, geliştirme sürecinin erken aşamalarına dayanıyor ve temkinli ele alınması gerekiyor. Galaxy S27 serisinin tanıtılmasına daha aylar olduğu için cihazlar piyasaya çıkmadan önce planlarda değişiklik yapılabilir. (Kaynak: Sammy Fans)