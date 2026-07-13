Sektör devinin CEO'sundan korkutan uyarı: Tarihin en kötü yılı kapıda!

SK Hynix, küresel bellek sektörünün 2027’de bugüne kadarki en ağır arz sıkıntısıyla karşılaşmasını bekliyor. Şirketin CEO’su Kwak Noh-jung, müşteri talebindeki yükselişin kapasite artışlarından daha hızlı ilerlediğini ve açığın gelecek on yılda da kapanmayacağını öngördüklerini söyledi.

BELLEK TALEBİ 2030 SONRASINDA DA KAPASİTEYİ AŞACAK

Kwak, Güney Koreli bellek çipi üreticisinin Nasdaq’da işlem görmeye başladığı cuma günü Reuters’a verdiği röportajda, gelecek yılın arz açısından sektör tarihindeki en kötü yıl olmasını beklediklerini belirtti.

Müşteri talebinin yükselmeye devam ettiğini ancak üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu söyleyen Kwak, talebin 2030 sonrasında bile şirketin arz kapasitesinden yüksek kalacağını öngördüklerini ifade etti. Şirketin sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını da ekledi.