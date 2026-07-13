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Sektör devinin CEO'sundan korkutan uyarı: Tarihin en kötü yılı kapıda!

Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK Hynix'in CEO’su Kwak Noh-jung, 2027’nin bellek arzı açısından sektör tarihinin en kötü yılı olacağını öngördü. Kwak’a göre kapasite yatırımlarına rağmen müşteri talebi 2030 sonrasında da şirketin üretim kapasitesini aşacak.

Sektör devinin CEO'sundan korkutan uyarı: Tarihin en kötü yılı kapıda!
Enes Çırtlık

SK Hynix, küresel bellek sektörünün 2027’de bugüne kadarki en ağır arz sıkıntısıyla karşılaşmasını bekliyor. Şirketin CEO’su Kwak Noh-jung, müşteri talebindeki yükselişin kapasite artışlarından daha hızlı ilerlediğini ve açığın gelecek on yılda da kapanmayacağını öngördüklerini söyledi.

Sektör devinin CEO sundan korkutan uyarı: Tarihin en kötü yılı kapıda! 1

BELLEK TALEBİ 2030 SONRASINDA DA KAPASİTEYİ AŞACAK

Kwak, Güney Koreli bellek çipi üreticisinin Nasdaq’da işlem görmeye başladığı cuma günü Reuters’a verdiği röportajda, gelecek yılın arz açısından sektör tarihindeki en kötü yıl olmasını beklediklerini belirtti.

Sektör devinin CEO sundan korkutan uyarı: Tarihin en kötü yılı kapıda! 2

Müşteri talebinin yükselmeye devam ettiğini ancak üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu söyleyen Kwak, talebin 2030 sonrasında bile şirketin arz kapasitesinden yüksek kalacağını öngördüklerini ifade etti. Şirketin sorunu çözmek için elinden geleni yaptığını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
RAM kriz
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