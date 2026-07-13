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Xiaomi'den powerbank gibi telefon geliyor! Özellikleri sızdı

Yeni bir sızıntıya göre Redmi Turbo 6 serisi, 7 inç ekran ile 10.000 mAh bataryaya sahip olacak. Standart modelde Dimensity 8, Max modelde ise Dimensity 9 serisi bir işlemci kullanılması bekleniyor.

Xiaomi'den powerbank gibi telefon geliyor! Özellikleri sızdı
Enes Çırtlık

Redmi Turbo 6 ailesine ilişkin en dikkat çekici iddia, seride 10.000 mAh kapasiteli batarya ve 7 inç ekran kullanılacağı yönünde. Smart Pikachu tarafından paylaşılan yeni sızıntı, serinin ekran, batarya ve işlemci bilgilerini ortaya koyuyor.

Redmi, bu yılın başlarında Redmi Turbo 5 ve Turbo 5 Max modellerini Çin’de tanıtmıştı. Şirketin üzerinde çalıştığı belirtilen Turbo 6 ailesinin de standart ve Max olmak üzere iki modelden oluşması bekleniyor.

REDMİ TURBO 6’DA DIMENSITY 8600 KULLANILABİLİR

Sızıntıya göre standart Redmi Turbo 6, Dimensity 8 serisine ait bir işlemciden güç alacak. Bu işlemcinin, TSMC’nin 3 nm üretim süreciyle hazırlanan ve henüz piyasaya çıkmamış Dimensity 8600 olacağı düşünülüyor.

Xiaomi den powerbank gibi telefon geliyor! Özellikleri sızdı 1

Dimensity 8600’ün Honor Power 3 modelinde de kullanılması bekleniyor. Söylentilere göre Honor Power 3, Redmi Turbo 6 serisinden daha büyük olan 12.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

TURBO 6 MAX İÇİN DIMENSITY 9600S İDDİASI

Redmi Turbo 6 Max’in Dimensity 9 serisine ait bir işlemciyle gelmesi bekleniyor. Cihazda henüz piyasaya çıkmamış Dimensity 9600s’in kullanılacağı öne sürülüyor.

Ancak “Dimensity 9600s” işlemci adı henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Daha önce yayımlanan haberlerde Turbo 6 Max’in 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı da iddia edilmişti.

Xiaomi den powerbank gibi telefon geliyor! Özellikleri sızdı 2

ULTRASONİK PARMAK İZİ SENSÖRÜ VE METAL ÇERÇEVE

Redmi Turbo 6 Max’in ekran içine yerleştirilen ultrasonik parmak izi sensörüyle gelmesi bekleniyor. Cihazda ayrıca metal orta çerçeve kullanılacağı öne sürülüyor.

Cihazın ayrıca toza ve suya dayanıklılık için IP68 ve IP69 derecelerine sahip olması bekleniyor.

REDMI TURBO 6 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Redmi Turbo 6 Max’in Ocak 2027’de piyasaya çıkması bekleniyor. Standart Redmi Turbo 6’nın da Max modeliyle aynı anda piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor. (Kaynak: Gizmochina)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi batarya
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