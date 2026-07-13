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iPad alacaklar bu habere bakmadan karar vermeyin! Apple'ın planı sızdı

İddiaya göre Apple, 11 ve 13 inçlik yeni iPad Pro modellerini 2027 baharında piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki yeni modellerde neler bekleniyor?

iPad alacaklar bu habere bakmadan karar vermeyin! Apple'ın planı sızdı
Enes Çırtlık

Apple’ın yeni iPad Pro modelleri, büyük bir tasarım değişikliği yerine iç donanım yükseltmeleriyle 2027 baharında gelebilir. Bloomberg'in haberine göre 11 ve 13 inç ekran boyutları korunurken işlemci tercihinin M7 çipin hazır olup olmamasına bağlı olabileceği belirtiliyor.

TASARIM YERİNE İÇ DONANIM YENİLENECEK

Yeni iPad Pro ailesinin yine 11 ve 13 inçlik modellerden oluşması planlanıyor. Cihazlarda önemli bir tasarım değişikliği yapılması ise beklenmiyor.

Apple’ın bunun yerine iç donanım yükseltmelerine odaklanacağı belirtiliyor. Ancak yeni modellerin diğer özellikleri hakkında şu aşamada çok az bilgi bulunuyor.

iPad alacaklar bu habere bakmadan karar vermeyin! Apple ın planı sızdı 1

YENİ İPAD PRO’DA M6 MI M7 Mİ KULLANILACAK?

Yeni iPad Pro modellerinde M6 veya M7 çip kullanılabilir. Bloomberg, Apple’ın hangi işlemciyi tercih edeceğini henüz belirtmiyor.

Apple, M6 çipi en erken bu yıl güncellenmiş 14 inç MacBook Pro modeliyle tanıtacak. Şirket, M7 çipi ise 2027’nin ilk yarısında piyasaya sürmeyi hedefliyor.

M7 çip 2027 baharına yetişirse yeni iPad Pro modellerinde bu işlemcinin kullanılabileceği belirtiliyor. M7’nin hazır olmaması durumunda cihazların M6 çiple gelmesi bekleniyor.

Her iki çip de Apple’ın yeni 2 nm üretim süreciyle hazırlanacak. M7, M6’da bulunmayan yapay zekâ optimizasyonlarına sahip olacak.

BUHAR ODALI SOĞUTMA SİSTEMİ TEST EDİLDİ

Apple, yeni iPad Pro modelleri için buhar odalı bir soğutma sistemini de test etti. Bu sistemin cihazların performansını artırabileceği belirtiliyor.

YENİ İPAD PRO HANGİ CİHAZLARLA BİRLİKTE GELEBİLİR?

Yeni iPad Pro modelleri 2027 baharında piyasaya çıkarsa Apple, tabletleri aynı dönem için planlanan iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2 ile birlikte tanıtabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad tablet tablet ipad
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