Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Marmara ve Karadeniz'de yağışlı hava etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli yağış ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ege Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli karayel nedeniyle sıcaklıklar 34-36 derece bandında hissedilecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava sisteminde değişiklik yaşanacak. Yarından itibaren İstanbul ve Trakya başta olmak üzere Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte bu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

SICAKLIK 42 DERECEYİ BULACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise haftanın en sıcak noktası olacak. Diyarbakır ve Batman'da termometrelerin 42 dereceyi göstermesi beklenirken, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sıcaklığın 41 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42