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Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak

Meteoroloji'nin yeni hafta tahminlerine göre İstanbul, Trakya ve Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini artıracak, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselecek.

Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak
Nilgün Arabacı

Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Marmara ve Karadeniz'de yağışlı hava etkili olurken, Güneydoğu Anadolu'da bunaltıcı sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle kuvvetli yağış ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ege Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli karayel nedeniyle sıcaklıklar 34-36 derece bandında hissedilecek.

Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak 1

Haftanın ilerleyen günlerinde ise hava sisteminde değişiklik yaşanacak. Yarından itibaren İstanbul ve Trakya başta olmak üzere Karadeniz kıyı şeridinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte bu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli sağanak beklenen bölgelerde ise ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak 2

SICAKLIK 42 DERECEYİ BULACAK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise haftanın en sıcak noktası olacak. Diyarbakır ve Batman'da termometrelerin 42 dereceyi göstermesi beklenirken, Şanlıurfa ve Adıyaman'da sıcaklığın 41 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Yeni haftada çifte alarm! Sağanak yağış geliyor, sıcaklık 42 dereceyi bulacak 2

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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